Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сербии (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 3 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в нашей стране Драгана Владисавлжевича.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, вручая Президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты, посол сказал:

-Господин Президент, для меня честь вручить Вам верительные грамоты в связи с назначением меня чрезвычайным и полномочным послом в Азербайджанской Республике и письмо об отзыве моего предшественника. Разрешите передать Вам сердечные приветствия нашего Президента Александра Вучича, его добрые пожелания благополучия и развития Вам и Вашей стране. Господин Президент, должен отметить, что для меня большая честь получить возможность служить в Азербайджанской Республике, представляя Сербию как истинного друга и стратегического партнера Азербайджана. Благодарю, господин Президент.

Приветствуя посла, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Большое спасибо. Добро пожаловать. Очень рад видеть вас, господин посол. Надеюсь, что время, проведенное вами в Азербайджане, будет очень содержательным. Я также прошу вас передать Президенту Вучичу мои самые сердечные приветствия. Как вам известно, у нас очень активные контакты, мы неоднократно встречались. Считаю, что между президентами существуют очень добрые отношения, что весьма важно для отношений между странами. Уверен, что в период своей деятельности в Азербайджане вы сделаете все возможное для того, чтобы повести вперед наше сотрудничество. Сотрудничество с Сербией для нас имеет большое значение. Как вы отметили, наши страны являются стратегическими партнерами. Сегодня сферы сотрудничества охватывают многие направления. Считаю, что основное внимание необходимо уделить сферам, в которых мы уже добились большого продвижения, и вопросу того, какую работу мы можем проделать в некоторых областях, где находимся на начальном этапе активного сотрудничества.

Что касается нашего партнёрства в международных организациях, то уверен, что мы продолжим поддерживать и отстаивать интересы друг друга. Мы уже демонстрируем солидарность очень высокого уровня в ряде международных организаций. Это важно, потому что действительно отражает суть нашего сотрудничества.

Что касается двусторонних отношений, то, конечно, учитывая политические контакты очень высокого уровня, мы должны сосредоточить внимание на сфере экономического развития. Как вам известно, мы находимся на начальном этапе работ по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях. Надеюсь, что сербские компании, как и компании дружественных стран, проявят активность, приедут, и им будет предоставлена первичная информация о наших планах. Присоединившись к команде международных компаний из дружественных стран, они примут участие в реконструкции. Думаю, что будет много сфер, на которых необходимо сконцентрировать внимание. Уверен, что у вас будет много работы в Азербайджане. Желаю вам успешного выполнения задач.

Посол Драган Владисавлжевич:

- Благодарю, господин Президент. Ваше превосходительство, уважаемый Президент, в первую очередь, разрешите еще раз повторить, что для меня большая честь находиться в Азербайджанской Республике и иметь возможность служить здесь. Мое назначение было личным пожеланием Президента Республики Сербия господина Александра Вучича. Перед приездом сюда у нас была встреча с Президентом Вучичем один на один, на которой он просил меня передать Вам следующее. В первую очередь, Президент Вучич передает самые сердечные приветствия и желает Вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах во имя Вашего народа и страны. Президент Вучич высоко ценит личную дружбу с Вами и дружбу между нашими государствами. Он особо подчеркнул, что Республика Сербия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественной Азербайджанской Республики, отметил, что высоко оценивает стратегическое партнерство между нашими странами, намерен сохранить и еще более упрочить его. Президент просил меня принять непосредственное участие в еще большем поощрении сотрудничества между нашими государствами на высоком уровне, в том числе на высоком политическом уровне.

Хотел бы передать Вам приглашение Президента Вучича посетить с официальным визитом Сербию. Он отметил, что как официальному Баку, так и официальному Белграду предстоит активная работа, связанная с организацией 60-й годовщины Движения неприсоединения и проведённого в Белграде 1-го саммита. Он намерен пригласить лидеров государств-учредителей Движения - Индии, Египта, Индонезии и Ганы, а также, конечно, Вас как председателя Движения. Вы вместе с Президентом Вучичем будете проводить это мероприятие. Он подчеркнул, что это было его личной инициативой, и саммит будет иметь историческое значение для Вас, Азербайджанской Республики и Республики Сербия.