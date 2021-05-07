МИД Канады приветствует освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих

Политика 7 мая 2021 12:53 (UTC+04:00)
МИД Канады приветствует освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих

БАКУ /Trend/ - МИД Канады приветствует освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на страницу ведомства в Twitter.

Канада расценивает это как ключевой шаг ко всеобъемлющему урегулированию, говорится в сообщении.

Отметим, что в соответствии с политикой гуманизма Президента Азербайджана Ильхама Алиева ранее были освобождены трое армянских военнослужащих, разоруженных в Карабахе после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления.

Таким образом, освобождены Роберт Варданян, Самвел Шухян и Сейран Тамразян.

Несмотря на то, что в ходе расследования было подтверждено, что они являются армянскими военнослужащими, не была установлена их причастность к преступной деятельности, включая операции, в результате которых были убиты или ранены азербайджанские военнослужащие или гражданские лица.

К сожалению, на продемонстрированную Азербайджаном политику высокого гуманизма Армения не дает аналогичный ответ.

Армения до сих пор не передала Азербайджану карты минных полей в Карабахе, а установленные ею мины приводят к гибели и ранению мирных жителей и военнослужащих.

Также Армения не предоставляет информацию о более 4 000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой Карабахской войны. Большинство из них было убито и похоронено в братских могилах. Одно из таких захоронений было обнаружено в селе Башлыбель Кельбаджарского района.

В то же время Армения не предоставляет информацию и о гражданах Азербайджана, которые находились в плену во время первой Карабахской войны. Тот факт, что они живы, был подтвержден представителями Международного комитета Красного Креста, которые вели с ними переписку. Возможно, эти люди подверглись пыткам и были жестоко убиты. Тем не менее Ереван отказывается предоставлять о них какую-либо информацию.

(Редактор: Натаван Эфендиева)

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