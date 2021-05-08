Южный Кавказ и Центральная Азия развивают сотрудничество – на платформе Baku Network состоялась большая межрегиональная конференция (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На платформе Baku Network состоялась масштабная международная онлайн-конференция, объединившая ведущих экспертов регионов Южного Кавказа и Центральной Азии.

Впервые эксперты и руководители ведущих СМИ двух ключевых регионов Евразии провели межрегиональный Экспертный форум «Южный Кавказ-Центральная Азия: коридоры сотрудничества».

В ходе конференции представители экспертного сообщества выступили с рядом важных инициатив, направленных на углубление сотрудничества между странами двух регионов.

По итогам конференции было принято решение создать интегрированную экспертную платформу «Южный Кавказ-Центральная Азия» и сформулировать "дорожную карту", определяющую стратегию и механизмы сотрудничества между двумя регионами. Также участники встречи поддержали предложение представителя Азербайджана о важности и своевременности проведения Саммита «Южный Кавказ-Центральная Азия» на межгосударственном уровне.

Инициатором и модератором конференции выступила директор экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде. Мероприятие прошло при участии представителей дипломатических миссий Узбекистана и Казахстана.

В работе конференции приняли участие:

Фаниль Кадыров, заместитель директора Международного института Центральной Азии (МИЦА), Узбекистан

Булат Ауелбаев, политолог, главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан

Фархад Мамедов, политолог, эксперт Валдайского клуба (Азербайджан)

Азизжон Каримов, эксперт Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ), Узбекистан

Малхаз Гулашвили, президент медиа-холдинга Georgian Times, Грузия

Арзу Нагиев, депутат Милли Меджлиса (Азербайджан)

Кубанычбек Таабалдиев, директор Кыргызского национального информационного агентства «Кабар»

Фаридун Усмонов, учредитель/главный редактор делового журнала «Иктисодчи» и интернет-портала Dialog.TJ, Таджикистан

Асель Абен, экономист, руководитель представительства КИСИ при Президенте РК в г. Алматы

Ильгар Велизаде, директор Клуба политологов «Южный Кавказ», Азербайджан

Вахтанг Маисая, доктор политических и военных наук, профессор Кавказского международного университета и Варшавского университета (Грузия)

Мамука Арешидзе, политолог, ведущий передачи «Кавказские акценты» (Грузия)

Лидия Пархомчик, старший научный сотрудник Института евразийских исследований, Казахстан

Жанар Тулиндинова, эксперт, Сенат парламента Республики Казахстан

Ислам Кураев, директор Alma Klub, политолог, Казахстан