Уверен, в будущем мы найдем способ возобновить международные поездки - глава представительства ЕС в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Уверен, что в будущем мы найдем способ возобновить международные поездки.
Об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе онлайн-мероприятия, передает в пятницу Trend.
Он отметил, что на данный момент в Азербайджане продолжается процесс вакцинации, основная цель которой - обеспечение безопасности населения.
«Недавно Азербайджан посредством механизма COVAX получил вакцину Аstra Zeneca. Таким образом, в Азербайджане есть ряд вакцин от COVID-19. Верю, что в будущем глобальная вакцинация позволит обеспечить возобновление международных поездок», - сказал Янкаускас.
(Редактор: Константин Шапиро)
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Уверен, в будущем мы найдем способ возобновить международные поездки - глава представительства ЕС в Азербайджане
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