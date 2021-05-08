Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, ведомство представило к сведению общественности фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и датах рождения 2895 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до восьмого мая 2021 года, а также 19 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

В министерстве отметили, что работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, продолжаются.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне.