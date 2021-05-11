Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными на железнодорожной станции Ордубад (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 10.05.2021 13:23)

БАКУ /Trend/ -10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными на железнодорожной станции Ордубад.

Как сообщает Trend, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о станции.

Было отмечено, что работы по реконструкции, проводимые в Нахчыванской Автономной Республике, охватили также железнодорожную систему, реконструированы здания пассажирского вокзала, административные и технические здания, создана современная железнодорожная инфраструктура, необходимые условия для работы и предоставления услуг. Постоянное обновление инфраструктуры, повышение уровня обслуживания способствовали увеличению количества пользователей железнодорожным транспортом. В продолжение созидательных работ, осуществляемых в железнодорожном хозяйстве, построены новые административные здания для Ордубадского пассажирского вокзала и дорожного участка, капитально реконструированы Центр управления станции, грузовой склад и здание подстанции. Также обновлены 2-я приемно-отправительная площадка, пассажирские платформы.