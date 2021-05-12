Зангезурский коридор сократит расстояние между Турцией и Азербайджаном на 400 км.

БАКУ /Trend/ - Вторая Карабахская война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продлившаяся 44 дня, завершилась победой Азербайджана. Азербайджанская армия освободила от армянской оккупации наши исторические земли.

Армения, потерпевшая тяжелое поражение на поле боя, 10 ноября была вынуждена подписать акт о капитуляции.

Главы Азербайджана, России и Армении подписали трехстороннее заявление, предусматривающее не только завершение боевых действий, но и полную разблокировку транспортных коммуникаций в регионе. Таким образом, должно быть обеспечено наземное сообщение между Нахчываном и Азербайджаном посредством Зангезурского коридора.

В настоящее время его открытие является одним из главных вопросов повестки дня. Этот коридор окажет положительное влияние на экономику региона. Находящаяся в частичной блокаде Нахчыванская Автономная Республика будет соединена по суше с Азербайджаном. При этом Зангезурский коридор сократит расстояние между Турцией и Азербайджаном на 400 километров. Это означает снижение затрат на перевозки. Открытие коридора также положительно скажется на экономике тюркоязычных стран.

Каковы интересы Армении и России в открытии Зангезурского коридора?

Этот коридор принесет пользу как Азербайджану, так и дивиденды России и Армении. Несмотря на то, что Армения выступает против него, в конечном итоге она согласится на его открытие, причем как по условиям трехстороннего заявления, так и с учетом собственной выгоды.

1. С открытием этого коридора Армения выходит из блокады.

2. Она получает материальную прибыль.

3. Армения получает железнодорожное сообщение с Россией.

У России также есть свои как экономические, так и политические интересы в открытии коридора.

Россия заставит Армению пойти на открытие этого коридора, так как она контролирует ее железные дороги.

Тот факт, что Президент Ильхам Алиев затронул вопрос открытия Зангезурского коридора во время своей поездки в Нахчыванскую АР 10 мая, вновь показал, что этот вопрос имеет особое значение как для нашей страны, так и для всего региона.

(Автор: Фарид Зохрабов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)