Президент Ильхам Алиев: После долгого перерыва на Джыдыр дюзю проводится фестиваль «Харыбюльбюль». 30 лет мы с нетерпением ждали этого дня

БАКУ/Trend/- Дорогие друзья, сегодня знаменательный день в истории нашей страны. После долгого перерыва на Джыдыр дюзю – в священной для каждого из нас Шуше проводится фестиваль «Харыбюльбюль». Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ по этому случаю.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше.

«30 лет мы с нетерпением ждали этого дня, 30 лет жили с тоской по Родине. 30 лет вынуждены были мириться с несправедливостью, но не смирились, и каждый раз говорили, что никогда не смиримся с такой ситуацией, во что бы то ни стало освободим родные земли от оккупантов, и сделали это. Впервые проводимый в нынешнем году после длительного перерыва музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» посвящен светлой памяти наших шехидов. За этот день мы в долгу перед нашими отважными военными, азербайджанским народом. Народ объединился, проявил солидарность, сплотился в единый кулак, и азербайджанский народ одержал эту Победу. Это наша общая Победа»,- сказал глава государства.