Президент Ильхам Алиев встретился с журналистами в Шуше

Политика 12 мая 2021 22:21 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился с журналистами в Шуше

БАКУ/Trend/- 12 мая культурная столица Азербайджана - Шуша принимает музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». Колыбель древней культуры Шуша спустя 29 лет вновь встречает родных и гостей.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева прибыли на музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», организованный на Джыдыр дюзю в Шуше.

Глава государства выступил на открытии фестиваля.

Встретившись после концерта с журналистами, Президент Ильхам Алиев сказал: Спасибо за то, что вы находились здесь, в тяжелые дни. Здравствуй, Миршахин.

Миршахин: Слава Вам, господин Президент. Поздравляю Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо, я тоже поздравляю всех вас.

Глава государства сфотографировался с журналистами на память.

Президент Ильхам Алиев: Анар напомнил мне о том, что на пресс-конференции вы изъявили желание приехать. Мы выполнили вашу просьбу. Я хотел, чтобы первыми приехали наши журналисты, и мы провели этот фестиваль. Где вы остановились?

Журналист: Мы приехали прямо сюда.

Президент Ильхам Алиев: Да, сразу сюда.

Анар Алакбаров: Сегодня останутся.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас здесь есть, где остановиться. Давайте пригласим и иностранных журналистов, пусть приедут и увидят.

Журналист: Господин Президент, благодарим за внимание. Мы всегда ощущаем Вашу поддержку, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Да, я всегда поддерживал вас. Благодарю вас за то, что освещаете столь актуальные темы. Во многие случаях я именно от вас слышу, вижу происходящие в стране процессы. Это само по себе побуждает исполнительные органы к еще большей ответственности.

Журналист: Это наша первая встреча с Вами после войны.

Президент Ильхам Алиев: Верно.

Журналист: Я тоже с Вашего позволения хочу сказать, что 40 лет видел происходящие в мире войны. Это первая война, в которой один человек вел и военную, и политическую, и информационную работу.

Президент Ильхам Алиев: Потому что если бы вы не доводили до внимания мировой общественности реалии, связанные с этой войной, то мнение по данному вопросу так и оставалось бы искаженным. Вы хорошо помните, что в то время у нас не было выхода на мировые медиа. Только вы приехали и снимали фото. Армяне же, используя все возможности, распространяли во всех странах несусветную ложь. А теперь уже и вы, и я довели правду о войне. Наши отважные военнослужащие, взобравшись на те скалы, изгнали врага отсюда. Миршахин, ты давно был здесь, до оккупации. Некоторые не были, наверное, впервые находятся здесь.

Миршахин: Я был и до оккупации.

Президент Ильхам Алиев: Человек, который приехал сюда впервые, видит, что освободить Шушу вообще считалось невозможным. Трудно даже подняться пешком, не говоря уже о том, чтобы с автоматом, а сверху враг, причем с танками, пушками, позициями. Действительно, это невиданный героический дастан.

Журналист: Я видел войны и в горах Афганистана. Не верил в это. После освобождения приехал, увидел, проследил. Я и сам в 1992 году поднялся отсюда пешком, здесь было закрыто, машины не проезжали.

Президент Ильхам Алиев: По какой дороге вы поднялись?

Журналист: Прямо отсюда, из Дашалты. До этого места 4 часа шел пешком, трижды стреляли снайперы, но промахнулись.

Президент Ильхам Алиев: Недавно вы опубликовали это фото, я видел. В каком состоянии в то время находились азербайджанские солдаты? Не было ни формы, ни оружия, ни возможностей управления. Сегодня наши солдаты, как львы, как львы. Они сотворили чудо.

Журналист: Здесь, можно сказать, никто не жил.

Президент Ильхам Алиев: Никто.

Журналист: Только у въезда в город, и то немного.

Миршахин: А я был в одном из домов в Зангезуре.

Президент Ильхам Алиев: Да, да, в селе Шурнуху.

Миршахин: Тот мужчина тоже давал хорошие опровержения, связанные с властью Армении. Хорошо получилось, очень хорошо. По пяти пунктам опроверг. Говорил также о низкой пенсии. Сказал, что Карабах – это Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев: Причем сказал, что влез в дом азербайджанца.

Миршахин: Да, он выступил с очень важными заявлениями.

Журналист: Господин Президент, мы особенно признательны Вам за победу в Шуше. Это действительно чудесная победа. Это действительно очень большая победа. Вы словно вернули жизнь азербайджанскому народу. Вы вдохнули в нас жизнь. Поверьте, год назад нам и присниться не могло, что мы можем находиться на Джыдыр дюзю, присутствовать на концерте здесь. Невероятное чудо, господин Президент. Да хранит Аллах Вас, нашу армию.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Журналист: Господин Президент, искренне говорю, в мире нет такого главы государства.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо. Год назад здесь звучала другая музыка, происходили другие действия. Враг получил достойный ответ за эти действия, за все преступления. Отныне здесь будет звучать только азербайджанская музыка, музыка народов, проживающих в Азербайджане. Это действительно большое историческое достижение. Каждый раз, приезжая сюда, я переживаю особые чувства. Уверен, что вы тоже переживаете эти чувства, потому что нам посчастливилось вновь увидеть Шушу. Это большое счастье. Конечно, мы еще раз видим, что Шуша – это истинный азербайджанский город, потому что здесь чувствуется азербайджанский дух. Архитектурные памятники, родники, - хотя армяне изменили узоры и стерли надписи на этих родниках, - тем не менее, здесь всюду вокруг, как говорится, кипит азербайджанская культура. Мы вернулись навсегда, будем жить здесь вечно. Я сказал, что Шуша станет одним из самых красивых городов мира. Не только Шуша, но и все остальные освобожденные города.

Журналист: Я уже шесть месяцев путешествую по Карабаху и сам являюсь инженером-архитектором. Действительно, нигде в мире я не видел таких красивых мест. Поистине, красота Шуши, Кяльбаджара уникальна.

Президент Ильхам Алиев: Здесь, хоть и немного, но жили. По имеющимся у нас данным, - позднее мы уточнили эту информацию, - здесь жили около 1600 армян, в основном военнослужащие, члены их семей. То есть, армянского населения здесь никогда не было. Сейчас вы видите, в каком состоянии все находилось в период оккупации. Мы немного привели в порядок, уже 6 месяцев, как очищаем, как говорится, наводим чистоту и порядок. Все здания были разрушенными, недостроенными. Новых зданий нет, они построили несколько вилл для себя, вы, наверное, их видели. Исторические здания разрушены, городской инфраструктуры нет. Посмотрите, тех опор не было, все оставалось с давних времен. Они говорили, что это армянский город, но если армянский, то почему вы привели его в такое состояние? Почему не жили, не строили, почему разрушили?

Журналист: Никто, уходя, не станет сжигать свой дом.

Президент Ильхам Алиев: Конечно.

Журналист: А они сожгли, то есть, это были не их дома.

Президент Ильхам Алиев: Вы тоже побывали в других наших освобожденных местах, землях, там девственная природа, цвет этих деревьев, неба. Я не видел таких цветов.

Журналист: Агдам вообще полностью разорен. Видя эту картину, думаешь о том, что речь может идти только о том, чтобы стереть память. Ведь какое человеку может быть дело до могилы? Они хотели именно стереть историю, память. Думаю, что их цель была только в этом.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, это так. Хотели стереть историю, чтобы мы никогда не вернулись. Они считали, что Азербайджан никогда не встанет на ноги. Не верили, что мы можем встать на ноги. Не верили, что у нас может быть и сила, и воля. Поэтому говорили: давайте все разрушим, чтобы они больше никогда не вернулись, сотрем историю, разрушим памятники, могилы. А завтра скажем, что это была армянская земля, так и говорили. Шахбулаг нагло переименовали в Тигранакерт. Какая фальсификация! Говорили, что Шуша – армянский город. Но ведь этот город основал Панахали хан, все мы хорошо знаем это, он же и назвал его – Панахабад. Как это может быть армянским городом, если 275 лет назад Панахали хан прибыл из Агдама сюда.

Журналист: Причем, господин Президент, побросали туда новые камни, я сам видел.

Президент Ильхам Алиев: Да.

Журналист: Якобы это был «Тигранакерт».

Президент Ильхам Алиев: Да, там?

Журналист: Да, прямо рядом с Шахбулагом.

Журналист: Я видел в Кяльбаджаре несколько церквей, это были старинные церкви, но армяне пристроили к ним новые камни. Причем так, что это сразу заметно. Увидев это, я сразу сказал, что все это фальшивые камни. Спросил у людей, те, сказали, что эти камни завезли сюда 10-15 лет назад.
Военнослужащий: Господин Верховный главнокомандующий, с Вашего позволения спецназовцы хотят сфотографироваться с Вами на память.

Президент Ильхам Алиев: Да, обязательно.

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