Исполнилась наша самая сокровенная мечта - вновь провести фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше - народный артист

БАКУ /Trend/ - Исполнилась наша самая сокровенная мечта - вновь провести фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше, сказал в четверг Trend народный артист, исполнитель на таре Рамиз Гулиев.

"Очень счастлив, что участвую в фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше, о чем я буду помнить всегда. Азербайджанский народ давно ждал этот день. Мы всегда мечтали вернуться в Шушу и вновь провести этот фестиваль. Наша мечта сбылась, и мы сегодня вновь находимся в Шуше, на фестивале "Харыбюльбюль", - сказал Гулиев.

Он отметил, что не видел города красивее, чем Шуша.

"Выражаю глубокую благодарность нашей доблестной армии, да упокоит Всевышний души наших шехидов. И, конечно же, выражаю огромную признательность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву. Мне трудно выразить словами чувства, которые я испытываю сейчас. Самое главное, что мы увидели этот день!", - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)