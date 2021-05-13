Видеокадры выступления общенационального лидера Гейдара Алиева, посвященного Шуше, растрогали Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", который был организован на Джыдыр дюзю в Шуше - культурной столице Азербайджана по инициативе Президента Ильхама Алиева и при организации Фонда Гейдара Алиева, был продолжен 13 мая гала-концертом.

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели выступления участников фестиваля.

Перед завершением гала-концерта на экране были показаны видеокадры выступления общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, посвященного Шуше. Эти кадры растрогали Президента Ильхама Алиева.

Представляем вниманию читателей эти моменты.