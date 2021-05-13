Видеокадры выступления общенационального лидера Гейдара Алиева, посвященного Шуше, растрогали Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", который был организован на Джыдыр дюзю в Шуше - культурной столице Азербайджана по инициативе Президента Ильхама Алиева и при организации Фонда Гейдара Алиева, был продолжен 13 мая гала-концертом.
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели выступления участников фестиваля.
Перед завершением гала-концерта на экране были показаны видеокадры выступления общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, посвященного Шуше. Эти кадры растрогали Президента Ильхама Алиева.
Представляем вниманию читателей эти моменты.
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