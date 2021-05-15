Проведение фестиваля “Харыбюльбюль” олицетворяет возрождение прежнего статуса города Шуша - депутат

БАКУ /Trend/ - Проведение фестиваля “Харыбюльбюль” олицетворяет возрождение прежнего статуса города Шуша.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

"Проведение спустя столько лет фестиваля “Харыбюльбюль” в родной Шуше, этом прекрасном городе, стало большой радостью для азербайджанского народа, вызвало чувство большой гордости. Организация Фондом Гейдара Алиева этого великолепного музыкального фестиваля олицетворяет возрождение статуса города Шуша как центра азербайджанской культуры", - сказала депутат.

Она отметила, что этот фестиваль - грандиозное мероприятие, которого всегда желал и так долго ждал азербайджанский народ, и он стал продолжением торжества победы в Отечественной войне Азербайджана, но уже в сфере культуры: «Посвящение светлой памяти шехидов музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», впервые проведенного после большого перерыва, имеет большое значение. 30-летней тоске положен конец, родная Шуша, которая все это время находилась под армянской оккупацией, свободна, и в нее вернулись ее истинные хозяева. Несмотря на то, что в годы оккупации в Шуше были разрушены азербайджанские памятники, стереть историю города не удалось, потому что Шуша - колыбель культуры азербайджанского народа. Стереть историю города, сфальсифицировать ее невозможно. Историческая справедливость восторжествовала, Азербайджан возрождает Шушу, начинается новый период - период возвращения былой славы этого города, его возрождения и развития».

Коснувшись выступлений в фестивале «Харыбюльбюль» представителей различных народов, проживающих в Азербайджане, Гасанова сказала, что это олицетворение мультикультуральных ценностей страны: «Во время Отечественной войны Азербайджана представители всех народов в стране, сплотившись в единый кулак, встали на защиту Родины. И нынешний фестиваль «Харыбюльбюль» также стал символом мультикультуральных ценностей Азербайджана».

В заключение депутат отметила, что отныне в городе Шуша вновь традиционно будет проводиться фестиваль «Харыбюльбюль», и Шуша - культурная столица Азербайджана, возродится как один из красивейших городов мира.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)