Армения своим неадекватным поведением, прежде всего, вредит сама себе - Севиль Микаилова

БАКУ /Trend/ - Стремление Армении обострить ситуацию на границе с Азербайджаном и вынести этот вопрос на международный уровень неприемлемо.

Об этом сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова.

Депутат напомнила, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном отметил, что неадекватная реакция Армении на напряженность на границе и попытки интернационализировать этот вопрос могут привести к росту напряженности в регионе.

"Азербайджан - это страна, которая выступает в качестве гаранта стабильности в регионе. Надлежащее выполнение пунктов трехстороннего заявления во имя установления прочного мира после урегулирования нагорно-карабахского конфликта обеспечивает безопасность в регионе. Восстановление Азербайджаном своих международно признанных границ является его суверенным правом. Препятствия, чинимые в данном вопросе, затягивают этот процесс и являются необоснованным шагом", - сказала Севиль Микаилова.

Она отметила, что госграница Азербайджана с Арменией не была уточнена на протяжении 30 лет из-за оккупации.

"За период оккупации азербайджанских земель Армения, грубо нарушив международное право, незаконно заселила наши территории лицами армянского происхождения из зарубежных стран. После восстановления территориальной целостности в результате 44-дневной Отечественной войны начался процесс делимитации и демаркации границ Азербайджана. Однако Армения пытается искусственно обострить этот вопрос.

Армения должна знать, что со времен СССР сохранились карты, на которых точно указаны границы. Кроме того, о том, где проходит госграница Азербайджана, можно узнать из международных документов, в том числе Хельсинкского заключительного акта, подписанного в 1975 году в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. После того как Азербайджан объявил о своей независимости в 1991 году, его суверенные границы были признаны Организацией Объединенных Наций. Сегодня погранзаставы, создаваемые Азербайджанским государством на границе, не находятся на территории Армении. Эти заставы устанавливаются в признанных ООН границах Азербайджана", - отметила Севиль Микаилова.

По ее словам, азербайджанская сторона в данном контексте подчеркивает важность разрешения всех споров по этому поводу мирным путем и в рамках переговорного процесса.

"То есть существующее определенное недовольство в целом может быть урегулировано именно путем переговоров, а не силы. Поддержание стабильности после конфликта говорит о том, что процесс находится под контролем и выполнение пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября является обязательным. Азербайджан, освободивший свои территории от оккупации, пытается преодолеть возникающие трудности. Армения своим неадекватным поведением, прежде всего, вредит сама себе. Было бы желательно, чтобы мировое сообщество в свою очередь, приложив максимум усилий для ускорения шагов по достижению мира в регионе, оказало народам политическую поддержку в этом направлении", - сказала Севиль Микаилова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)