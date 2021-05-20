Министр экспорта Великобритании прибыл в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр экспорта Департамента международной торговли Великобритании и представитель Госсекретаря в парламенте Грэхэм Стюарт прибыл в Азербайджан с трехдневным визитом в целях усиления торговых и экономических связей между двумя странами.

Об этом Trend передает в четверг со ссылкой на аккаунт Грэхэма Стюарта в Twitter.

В рамках визита, который начался 20 мая, будут обсуждены возможности сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и продемонстрирована поддержка Соединенным Королевством экономической диверсификации и энергетического перехода Азербайджана.

В ходе встреч с высокопоставленными должностными лицами министр Стюарт накануне Конференции COP26 по изменению климата, которая состоится в Глазго в ноябре этого года, постарается побудить Азербайджан присоединиться к позиции Соединенного Королевства для принятия более амбициозного и «нулевого» плана в целях сокращения отходов.