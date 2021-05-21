Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Таир Салахов был светлым, искренним, необычайно талантливым и душевно щедрым человеком (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с кончиной Таира Салахова.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Таир Салахов был светлым, искренним, необычайно талантливым и душевно щедрым человеком. Многогранный талант, неиссякаемая энергия, бесконечная преданность своему призванию снискали ему большую, непреходящую любовь ценителей изобразительного искусства во всем мире. Светлая память о Таире Салахове навсегда сохранится в сердцах родных, коллег, друзей и многочисленных почитателей его уникального дарования».