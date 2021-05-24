Совместная медиаплатформа показала свою значимость во время Отечественной войны – глава REAL TV

БАКУ /Trend/ - Совместная медиаплатформа показала свою значимость во время Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал глава REAL TV, журналист Миршахин Агаев на сегодняшней презентации первого цифрового проекта TURKIC.World (Тюркский мир), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend и Albayrak Media Group.

Пожелав проекту удачи, он напомнил слова Великого лидера Гейдара Алиева: «Два государства, одна нация».

«Теперь этот лозунг формируется в духе "два государства, единые медиа". Создание совместной медиаплатформы проявило свою значимость во время Отечественной войны. Тогда Азербайджан и Турция выступили с единой платформы. Во время поездок в районы, подвергшиеся обстрелам, мы видели, как наши турецкие коллеги трудились с нами плечом к плечу», – сказал Миршахин Агаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)