Экипажи кораблей ВМС Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, корабли Военно-морских сил Азербайджана выполнили боевые стрельбы на морском полигоне в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Также были отработаны элементы организации взаимодействия и связи между военными судами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)