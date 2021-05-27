Мэр Вашингтона подписала декларацию в связи с национальным праздником Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер подписала декларацию в связи с 103-й годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в США, в декларации говорится, что в 1918 году впервые в мусульманском мире была создана парламентская демократическая республика. Было отмечено, что в мире проживают 50 миллионов азербайджанцев, 10 миллионов человек составляют азербайджанскую диаспору, и Вашингтон входит в десятку городов для этой общины.

Также было отмечено, что в этом году исполняется тридцать лет со дня восстановления независимости Азербайджана и двадцать девять лет с установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном.

В декларации подчеркивается, что Азербайджан является стратегическим партнером США на Южном Кавказе и в регионе Каспийского моря, две страны поддерживают глобальную энергетическую безопасность и региональную стабильность, мир и процветание.

Как отмечается, посольство Азербайджана в США и ​​Американо-азербайджанская торговая палата признают важность обмена в экономической сфере и между людьми, в частности в столице страны, для создания разнообразия и возможностей.