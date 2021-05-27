Минобороны Азербайджана обнародовало детали провокационных действий Армении на границе

БАКУ /Trend/ - По оперативной информации, поступившей в связи с деятельностью разведывательно-диверсионных групп вооруженных сил Армении на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы, армянские диверсионные группы 27 мая, около 03:00, пересекли государственную границу Азербайджана и попытались осуществить минирование наших территорий и другие провокационные действия, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны

Согласно предварительной информации, две диверсионно - разведывательные группы пересекли госграницу Азербайджана в двух направлениях. Одна состояла из девяти, а другая – из 15 военных. Передвижение диверсионно - разведывательных групп было взято под контроль. Азербайджанская армия незамедлительно приняла оперативные меры против обеих групп, когда армянские военные минировали пути снабжения и другие дороги на территории Азербайджана.

В результате были разоружены и задержаны четверо армянских военных, в том числе один офицер, из первой диверсионно - разведывательной группы и двое военных из другой, всего шесть человек.

Географические координаты территории, на которой были задержаны армянские диверсанты - 40 градусов 9 минут 6 секунд северной широты и 45 градусов 58 минут 7 секунд восточной долготы (N 40°09′06″; E 45°58′07″). Остальные армянские военные спешно покинули территорию Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)