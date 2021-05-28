Президент Азербайджана заложил фундамент первого жилого здания, которое будет построено в городе Агдам (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента первого жилого здания, которое будет построено в городе Агдам.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о строительстве первого жилого здания.

Было отмечено, что к проектированию здания привлечены компании Gensler (США), "Azərbaycan inkişaf" (Азербайджан) и "URAL mühendislik" (Турция). В оформлении фасада здания будут использованы местный агдамский белый камень и элементы европейской архитектуры. Квартиры будут 1, 2, 3, 4 и 5-ти комнатными.

Глава государства заложил фундамент здания.