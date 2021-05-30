Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над новым коридором - Зангезурским коридором

БАКУ/Trend/ - После Второй Карабахской войны мы работаем над новым коридором - Зангезурским коридором.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу.

«Его название уже закреплено на международной плоскости как Зангезурский коридор. И это обеспечит новую связь между Турцией и Азербайджаном.

Как известно, на первом этапе после войны Армения выразила протест в связи с этим вопросом. Однако в последнее время мне предоставляется информация о том, что армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью этого коридора. Как известно, сейчас проводятся обсуждения в трехсторонних рамках. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России, Армении, и есть хорошие результаты»,- сказал глава государства.