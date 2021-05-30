Армянские дети с раннего возраста воспитываются в духе захватничества – Аппарат омбудсмена (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армения не только использует детей в военных действиях и провокациях против Азербайджана, но и воспитывает их в этом духе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена, распространенное видео является еще одним доказательством того, что армянских детей с раннего возраста воспитывают в агрессивной форме, в духе захватничества и нетерпимости к другим народам.

Согласно статье 38 Конвенции о правах ребенка, государства-участники обязуются уважать и обеспечивать соблюдение норм международного гуманитарного права, применимых к детям во время вооруженных конфликтов. Согласно пункту 2 той же статьи, вовлечение несовершеннолетних в боевые действия запрещено.

Омбудсмен Азербайджана регулярно информирует международные организации, действующие в области защиты прав человека, о подобных фактах.