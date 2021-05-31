Представлено выступление Президента Ильхама Алиева на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в видеоформате

БАКУ /Trend/ - С 24 по 31 мая в виртуальном формате состоялась 74-я сессия высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения - Всемирной ассамблеи здравоохранения на тему: «Окончание текущей пандемии и предотвращение следующей: совместное построение более здорового, безопасного и справедливого мира».

Как сообщает в понедельник Trend, по приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса на церемонии закрытия сессии 31 мая было представлено выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в видеоформате.