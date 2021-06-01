Глава Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Пакистана Ариф Алви направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как передает во вторник Trend, в письме говорится:
«Ваше превосходительство.
Очень рад передать Вам искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Отмечаемый в этом году День Республики особенно знаменателен для азербайджанского народа после важной Победы, завоеванной во Второй Карабахской войне, и освобождения оккупированных территорий.
Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном, и будет продолжать поддерживать право Вашей страны на самооборону от любой агрессии.
Ваше превосходительство, уверен, что мы будем тесно сотрудничать с Вами для того, чтобы наши связи высокого уровня в дальнейшем развивались еще больше.
Пользуясь этой приятной возможностью, хочу отметить, что высоко оцениваю поддержку, оказываемую Азербайджаном Пакистану на международных форумах.
Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, братскому азербайджанскому народу – постоянного развития и процветания.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение».