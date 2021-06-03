Президент Турции примет делегацию правящей партии Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет делегацию партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) под руководством зампреда - руководителя Центрального аппарата партии Таира Будагова, сообщает в четверг Trend.
Встреча состоится в штаб-квартире Партии справедливости и развития.
Отметим, что делегация ПЕА находится с визитом в Турции. В ее составе председатель Ревизионной комиссии ПЕА, депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова, член правления ПЕА, депутат Хикмет Бабаоглу, депутат Рамиль Гасан и председатель Объединения молодежи ПЕА Бахтияр Исламов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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