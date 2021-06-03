Директор Экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде и замгендиректора АМИ Trend Эмин Алиев примут участие в Каспийской конференции в Москве

БАКУ /Trend/ - Политологический Центр "Север-Юг" в сотрудничестве с Экспертным советом Baku Network проведут 7 июня 2021 года в Президент-отеле в Москве международную конференцию "Российские и азербайджанские проекты - драйверы развития Каспийского региона. Навстречу Каспийскому экономическому форуму". Модератором мероприятия выступит директор Экспертного совета Baku Network, эксперт Валдайского клуба Гюльнара Мамедзаде.

В конференции примут участие заместитель генерального директора АМИ Trend, участник проекта "Валдай 2030" Эмин Алиев, а также азербайджанские и российские государственные деятели, ученые и эксперты: депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов, заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, директор Международного некоммерческого фонда "Центр геополитических экспертиз" Валерий Коровин, заместитель руководителя агентства международных связей Астраханской области Илья Торопицын и другие.

Ожидается, что к участникам международного круглого стола с приветствием обратятся заместитель председателя правительства - министр экономического развития Астраханской области Казбек Азаматович Хадиков и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников.

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие вопросы: