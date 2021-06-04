Азербайджан направил межгосударственную жалобу в ЕСПЧ (версия 3)

(первая версия в 11:51)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан направил межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает в пятницу Trend.

Жалоба направлена в связи с отказом Армении предоставить соответствующие карты минных полей, которые угрожают жизням людей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Это вторая межгосударственная жалоба против Армении, которая будет способствовать усилению давления на эту страну для выполнения ею обязательств, вытекающих из международного права.

Со дня подписания трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, положившей конец военным операциям между Арменией и Азербайджаном, Азербайджан неоднократно требовал от Армении предоставить карты заминированных территорий. В феврале 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обратился к генсеку ООН с просьбой поддержать призыв к Армении предоставить информацию о заминированных территориях.

В связи с этим вопросом постпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров сказал: «Отказ Армении предоставить карты заминированных территорий не имеет под собой никаких стратегических, правовых или моральных оснований, и ее единственная цель - это посягательство на жизни азербайджанского населения. Действия Армении также ставят под угрозу и жизни армян, которые проживают на освобожденных территориях. Мы в очередной раз требуем от Армении предоставить карты заминированных территорий и другую соответствующую информацию, а также соблюдать обязательства в рамках международного права. Призываем ЕСПЧ вмешаться, так как Армения не предпринимает никаких шагов».