Сотрудники AzTV и АЗЕРТАДЖ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре (версия 2) (ВИДЕО)

(первая версия в 12:45)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники AzTV и АЗЕРТАДЖ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре.

Об этом сообщили в AzTV, передает в пятницу Trend.

Оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), 1982 года рождения, погибли, подорвавшись на мине при исполнении своих служебных обязанностей.

Также сообщается, что ранения получили режиссер AzTV Эмин Мамедов, водитель военного автомобиля и местный житель.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)