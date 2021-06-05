Власти Армении должны поделиться картами минных полей, чтобы другие представители СМИ не стали их жертвами - Комитет защиты журналистов

БАКУ /Trend/ - Власти Армении должны поделиться картами минных полей, чтобы другие журналисты не стали их жертвами.

Об этом, как передает в субботу Trend, говорится в заявлении координатора программы по Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов Гюльнозы Саид, которое стало реакцией на сообщения СМИ о том, что журналисты погибли в результате подрыва на мине в Азербайджане.

«Гибель журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова в Кельбаджарском районе Азербайджана стала трагедией. Власти Армении должны поделиться своими картами минных полей с представителями прессы, чтобы гарантировать, что другие журналисты не станут жертвами конфликта», - говорится в заявлении.

«Призываем обеспечить безопасность журналистов при исполнении ими своих служебных обязанностей», - отмечается в заявлении.

4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.