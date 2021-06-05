После завершения боевых действий в земле Карабаха не должно оставаться ни одной мины - SouthFive Strategies

БАКУ /Trend/ - После завершения боевых действий в земле Карабаха не должно оставаться ни одной мины, сказал Trend президент американской еврейской организации SouthFive Strategies Джейсон Эпштейн.

По его словам, тем не менее, международное сообщество сделало очень мало для ликвидации этой сохраняющейся угрозы, которая за последнее время унесла жизни около 120 азербайджанских граждан.

"Администрация Байдена должна четко заявить о лежащей на Армении ответственности за предоставление карт минных полей, чтобы предотвратить гибель ни в чем не повинных людей", - сказал Эпштейн.

По словам главы организации, всем понятно, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют серьезную угрозу как для военных, так и гражданских лиц.

Отметим, что четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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