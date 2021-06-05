Армения не прекращает заниматься терроризмом и саботажем на государственном уровне - пакистанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Армения не прекращает заниматься терроризмом и саботажем на государственном уровне.

Об этом сказал Trend исполнительный директор пакистанского Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS) Халид Таймур Акрам, комментируя трагическую гибель в Кельбаджарском районе азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине.

По его словам, мировое сообщество должно незамедлительно отреагировать на эту трагедию.

"Весь мир увидел истинное лицо армян и их зверства. Поэтому пришло время мировому сообществу прервать свое молчание и принять жесткие решения в отношении Армении, оказать давление на ее руководство, чтобы оно передало карты минных полей. Это необходимо сделать из гуманитарных соображений. В этом аспекте конструктивная роль соседних с Азербайджаном стран - союзников очень важна для того, чтобы приложить значимые усилия в гуманитарном направлении, оказать давление на руководство Армении в вопросе предоставления карт заминированных территорий", - сказал Акрам.

Исполнительный директор отметил, что Армения неоднократно пыталась нарушить режим прекращения огня, делая мирный процесс хрупким и препятствуя стабильности в регионе.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что действия Армении по-прежнему угрожают безопасности в регионе и она не выполняет своих международных обязательств.

По словам эксперта, враждебность Еревана бросает вызов усилиям по установлению мира.

Акрам сообщил, что в начале апреля посетил азербайджанский город Агдам.

“Я был свидетелем последствий войны в регионе в результате жестоких действий армянских войск. Армянские вооруженные силы с начала оккупации разрушали города и районы Азербайджана. Были разрушены дома, инфраструктура, разграблены природные ресурсы. Религиозные, исторические и культурные объекты подверглись вандализму”, - сказал исполнительный директор.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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