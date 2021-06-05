Итальянские парламентарии требуют от Армении предоставить карты заминированных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сенаторы и депутаты парламента Италии от разных политических партий выступили с заявлениями по поводу гибели при исполнении служебных обязанностей двух азербайджанских журналистов и одного гражданского лица, а также ранения четырех человек в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Итальянские депутаты резко осудили отказ Армении предоставить карты заминированных ранее территорий Азербайджана и потребовали их незамедлительной передачи.

Заявления итальянских сенаторов и депутатов опубликованы на их страницах в социальных сетях, а также в итальянских СМИ.

Об этом в субботу сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Италии.

В интервью итальянским информационным агентствам ANSA и Agenzia Nova зампред Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Италии, депутат от партии "Живая Италия" Этторе Розато сказал, что конфликт между Арменией и Азербайджаном окончен, и каждый заинтересован и обязан работать, чтобы избежать дальнейших жертв: "Для того чтобы Азербайджан в скором времени очистил свои земли от мин, международное сообщество должно добиться предоставления властям Азербайджана карт заминированных территорий. Трагедия в связи с гибелью трех мирных жителей, в том числе двух журналистов, не должна повториться".

https://www.agenzianova.com/a/60bb30f8663669.77290203/3476659/2021-06-05/azerbaigian-rosato-diplomazia-lavori-per-mappe-zone-minate

Председатель постоянной комиссии по иностранным делам Сената (верхняя палата) парламента Италии, сенатор Вито Петрочелли от партии "Движение пяти звезд" написал на своей странице в Twitter: "Выражаю свои глубочайшие соболезнования жертвам завершившего конфликта, но из-за которого на территориях все еще остаются мины. Надеюсь, что карты заминированных Арменией территорий будут незамедлительно предоставлены".

https://twitter.com/vitopetrocelli/status/1400874710213316619

Заместитель председателя политической группы "Вперед, Италия" в Сенате, член итальянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Риззотти в интервью информационному агентству Agenzia Nova сказала, что со скорбью восприняла новость о гибели трех гражданских лиц, включая двух журналистов, и ранении еще четырех граждан в результате взрыва заложенной армянской стороной мины: "Мы решительно продолжаем требовать предоставления Арменией карт заминированных территорий. Таким образом будет реализован процесс разминирования, и не будет жертв среди невинных людей. Международное право неоднократно нарушалось, и мировому сообществу пора предъявить Армении четкие и жесткие требования", - сказала Риззотти.

https://www.agenzianova.com/a/60ba85f5e9c1b0.31026066/3476441/2021-06-04/azerbaigian-rizzotti-fi-l-armenia-deve-consegnare-le-mappe-dei-territori-minati