Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО)

Политика 8 июня 2021 10:33 (UTC+04:00)
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Ясамальском районном суде проходит подготовительное судебное заседание по делу гражданина Ливана, обвиняемого в террористической деятельности против Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

На процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева адвокату было разрешено сесть рядом с обвиняемым.

Выступивший на заседании адвокат ходатайствовал о возвращении дела на предварительное расследование.

В свою очередь, гособвинитель заявил, что ходатайство является необоснованным.

Прокурор отметил, что обвиняемому и его адвокату на предварительном следствии были предъявлены необходимые доказательства. При этом ни обвиняемый, ни сторона защиты не выразили недовольства ходом следствия. Поэтому ходатайство о возвращении дела на предварительное расследование было отклонено.

После этого суд удалился на совещание.

Отметим, что В.Эулджекджиян ранее был привлечен к следствию по обвинению в террористической деятельности против граждан Азербайджан в составе вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением СГБ Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливана Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группировки.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года житель Бейрута В.Эулджекджиян, 1979 года рождения, согласился на предложение ливанского гражданина Овака Кикияна принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью В.Эулджекджиян вместе с другими лицами в составе организованной группировки незаконно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении и прибыл на место, где находились другие наемники.

В.Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Гражданину Ливана предъявлено обвинение по статьям 114.3 (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана.

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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