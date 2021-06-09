Директор экспертной платформы Baku Network встретилась в Москве с исполнительным директором Валдайского клуба

БАКУ/Trend/ - Директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде встретилась в Москве с исполнительным директором Дискуссионного клуба Валдай Надеждой Лаврентьевой. Встреча состоялась в новом офисе Валдайского клуба, сообщает Trend.

Фонд развития и поддержки клуба «Валдай» и Экспертный совет Baku International Policy and Security Networк являются партнерами, соглашение о сотрудничестве было подписано в ноябре 2016 года.

Представители Baku Network неоднократно принимали участие в масштабных мероприятиях Валдайского клуба. В октябре 2019 года Гюльнара Мамедзаде выступила модератором специальной сессии на полях XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В настоящее время команда Валдайского клуба готовится к проведению очередного ежегодного заседания, в котором традиционно принимают участие главы государств и мировая интеллектуальная элита. На XVI Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, произнесший свою знаменитую фразу «Карабах – это Азербайджан! И восклицательный знак!».

Надежда Лаврентьева и Гюльнара Мамедзаде выразили встречное пожелание о дальнейшем участии азербайджанских экспертов в мероприятиях Валдайского клуба и обсудили другие вопросы в сфере экспертного сотрудничества.