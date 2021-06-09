Братские отношения Турции и Азербайджана базируются на глубоких исторических корнях - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Отношения высокого уровня между Турцией и Азербайджаном, их дружба и братство базируются на глубоких исторических корнях. С момента обретения Азербайджаном независимости в 1991 году его отношения с Турцией, дружественной и братской страной, неуклонно развиваются во всех сферах.

Об этом сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, высказывание великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" нашло свое подтверждение с политической, экономической и геостратегической точки зрения.

"Тот факт, что народы Азербайджана и Турции исповедуют одну религию, имеют схожую культуру, традиции, всегда укреплял отношения между нашими странами и поднимал их на самый высокий уровень. Турция и Азербайджан всегда поддерживали друг друга как в дни радости, так и в непростые времена.

Прибытие в Баку в 1918 году Кавказской исламской армии под командованием Нуру паши и предотвращение дашнакской агрессии против нашей страны и в то же время материальная и моральная поддержка азербайджанцами национальной борьбы в Анатолии под руководством гази Мустафы Кемаля Ататюрка свидетельствуют о том, что отношения между двумя странами исторически базируются на дружбе и братстве, взаимном доверии.

Построенные на основе исторической дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства высокого уровня азербайджано-турецкие отношения постоянно укрепляются. Сегодня они выходят на более высокий уровень, что является логическим итогом целенаправленной политики, проводимой руководством обеих стран.

Сегодня отношения между Азербайджанским и Турецким государствами постоянно укрепляются в результате правильной и целенаправленной политики, проводимой президентами обеих стран, в связи с чем открываются новые перспективы", - сказала Гасанова.

По словам депутата, Азербайджан и Турция вновь продемонстрировали прочность и непоколебимость своих братских отношений во время 44-дневной Отечественной войны.

"Моральная и дипломатическая поддержка, оказанная Азербайджану Турецким государством и его президентом во время контрнаступательной операции, начатой в ответ на армянские провокации 27 сентября 2020 года, в прямом смысле слова стала торжеством настоящего братства. Международное давление не смогло заставить Турцию отказаться от братской поддержки Азербайджана. В частности, турецкие СМИ сыграли важную роль в донесении правды об Азербайджане до мирового сообщества.

Считаю, что после этой победы Азербайджана открылись новые возможности для сотрудничества между двумя братскими странами. Верю, что это братство с каждым днем ​​будет становиться все сильнее и сильнее", - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)