Реваншистские заявления католикоса всех армян Гарегина II вызывают сожаление – глава УМК

БАКУ /Trend/ - Недавний визит католикоса всех армян Гарегина II в Ханкенди и сделанные там реваншистские заявления вызывают крайнее сожаление.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в заявлении председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

В заявлении говорится:

«В то время как Армения почти 30 лет держала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, не выполняя требования резолюций ООН, мы всегда выступали за мирное урегулирование конфликта, за процесс переговоров на различных уровнях, в том числе на религиозном, и мы не призывали от имени религии к ненависти, не делали подстрекательских заявлений. Благодаря встречам, состоявшимся в направлении мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при высшем посредничестве религиозных лидеров Всемирного совета церквей, Грузинской православной церкви, Ватикана и особенно Русской православной церкви в Монтре, Ростове, Москве, Тбилиси, Ереване и Баку, мы не позволили конфликту перейти в религиозную плоскость.

Но к большому сожалению, усилия по мирному и справедливому урегулированию конфликта не были поддержаны армянской церковью. Армянская апостольская церковь вразрез духу деклараций, подписанных также действующими армянскими религиозными лидерами в период продолжающего долгие годы межрелигиозного диалога во имя достижения мира, не привила своему народу идею мира, которая принесла бы спасение, не склонила его к примирению, мирной жизни, взаимопониманию и сотрудничеству. Напротив, она оправдала преступные действия армянских политических лидеров, игнорирующих решения ООН и других международных организаций, которые требовали освобождения оккупированных территорий Азербайджана.

Продолжение такой деятельности, недавний визит католикоса всех армян Гарегина II в Ханкенди и сделанные там реваншистские заявления вызывают крайнее сожаление. Следует также отметить, что в условиях, когда на оккупированных азербайджанских землях не осталось ни единой уцелевшей мечети, не подвергнутого надругательству религиозного памятника, Армянская церковь распространяет сфальсифицированную информацию о том, что в толерантном Азербайджане, стране мультикультуральных ценностей, якобы христианские религиозные памятники находятся под угрозой.

Милитаристская риторика и поведение никому в истории не приносили пользы. Война вызвала трагедию армянского народа, горькие слезы и скорбь армянских матерей по своим детям, которые погибли и пропали без вести в оккупационной войне на чужой земле. Благословение смерти, а не жизни, оккупации, угнетения и насилия, а не мирного сосуществования, в месте, где режим прекращения огня охраняют миротворцы, несовместимо с религиозными ценностями. Несомненно, такой подход не служит счастью и процветанию народов, проживающих в регионе, особенно армянского народа. Миссия священнослужителя должна заключаться в служении святым ценностям – миру и спокойствию, а не конфликтам и конфронтации.

Во время 44-дневной Отечественной войны весь мир стал свидетелем сплоченности азербайджанского народа вокруг Верховного главнокомандующего, его решимости в восстановлении справедливости, духа и готовности бороться за Родину. Положив конец оккупации, восстановив историческую справедливость и признанную международным сообществом территориальную целостность, Азербайджан в настоящее время выступает с проектами, которые способствуют экономическому развитию региона, в том числе Армении, благосостоянию армянского народа.

Наш Единый Создатель, наша ответственность перед нашими народами побуждает нас, религиозных лидеров, прилагать постоянные усилия для достижения мира, спокойствия и справедливого решения наших проблем. Путь к миру и взаимопониманию нелегок и требует сочетания твердой воли и усилий доброй воли. На таком судьбоносном этапе призывы, которые могут снова спровоцировать войну, должны быть решительно осуждены. Для счастливого, мирного сосуществования народов прежде всего необходимы мир и стабильность, поэтому необходимо решительно предотвращать попытки повернуть события в нашем регионе в неблагоприятную сторону. Мировое сообщество не должно оставаться безучастным в этом вопросе.

Обращаясь к мировому сообществу и религиозным лидерам, призываю их отреагировать на действия Армянской апостольской церкви, осуществляемые вопреки заповедям нашего Всемогущего Творца, поддержать установление мира и прогресса в нашем регионе, а не войну. Да поможет Всемогущий Творец установить мир и спокойствие в мире. Аминь!»