Азербайджан и Турция провели межмидовские политконсультации

БАКУ /Trend/ - В городе Анкара 10 июня между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции состоялись политические консультации на уровне заместителей министров, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В ходе консультаций обсуждались вопросы двусторонних и многосторонних отношений.

В рамках политических консультаций состоялись встречи заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова с заместителями главы МИД Турции Явузом Селимом Кыраном и Седатом Оналом.

Были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)