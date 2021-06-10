Азербайджан и Турция провели межмидовские политконсультации
БАКУ /Trend/ - В городе Анкара 10 июня между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции состоялись политические консультации на уровне заместителей министров, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
В ходе консультаций обсуждались вопросы двусторонних и многосторонних отношений.
В рамках политических консультаций состоялись встречи заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова с заместителями главы МИД Турции Явузом Селимом Кыраном и Седатом Оналом.
Были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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