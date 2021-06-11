Приговор гражданину Ливана, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана, будет объявлен 14 июня (ФОТО) (Версия2)

БАКУ /Trend/ - Приговор гражданину Ливана, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана, будет объявлен 14 июня, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня в Ясамальском районном суде продолжился судебный процесс над гражданином Ливана Эулджекджияном Викеном Абрахамом, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана.