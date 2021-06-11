Турция поднимет вопрос о непредоставлении Арменией карт минных полей - Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Турция поднимет вопрос о непредоставлении Арменией карт минных полей.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничного намаза.
"Мы обратимся ко всем сторонам, в особенности к тем, кто имеет отношение к теме мин и неразорвавшихся боеприпасов. Призовем к скорейшей поддержке процесса разминирования", - сказал Эрдоган.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Выбор компании-оператора проекта «Достлук» зависит от решения Азербайджана и Туркменистана - посол РФ
Президент Ильхам Алиев: Динамичное и успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией вызывает особое удовлетворение
Президент Ильхам Алиев: Высоко ценим посреднические усилия России в достижении и реализации трехсторонних заявлений
При наличии доброй воли на Южном Кавказе будет разблокировано транспортное сообщение – вице-премьер РФ
На освобожденных территориях Азербайджана будет продолжено строительство воинских частей - генерал-майор (ВИДЕО)
На освобожденных территориях Азербайджана в пользование военнослужащих передано до 60 пунктов размещения модульного типа
Организован медиа-тур в воинские части модульного типа на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Александра Ищеина
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси
Мусульмане и евреи Азербайджана с доброй памятью о владыке Александре – высказывания известных личностей
Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации медсправок о результатах тестов на COVİD 19 – Генпрокуратура Азербайджана
Дочерняя компания «Азербайджанских железных дорог» продолжает транспортировку за рубеж карбамида местного производства (ФОТО)
Payze из Грузии – победитель Visa Everywhere Initiative для региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в 2021 году