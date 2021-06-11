Турция поднимет вопрос о непредоставлении Арменией карт минных полей - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция поднимет вопрос о непредоставлении Арменией карт минных полей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничного намаза.

"Мы обратимся ко всем сторонам, в особенности к тем, кто имеет отношение к теме мин и неразорвавшихся боеприпасов. Призовем к скорейшей поддержке процесса разминирования", - сказал Эрдоган.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)