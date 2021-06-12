Президент Ильхам Алиев: В последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев погибли или пострадали из-за отказа Арменией в предоставлении нам карт минных полей

БАКУ/Trend/ - Армяне разместили сотни тысяч мин, в последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев погибли или пострадали из-за отказа Арменией в предоставлении нам карт минных полей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенными послами-нерезидентами Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегии, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства в нашей стране.

«Мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах благодаря недавним активным контактам международных организаций. Надеюсь, что в скором времени поступят хорошие вести. Но до достижения этих результатов не хочу ничего говорить. Армения должна передать нам карту всех заложенных ими мин, сотен тысяч мин. В противном случае, это еще раз будет свидетельствовать о террористической сущности данной страны. После очистки территорий мы параллельно приступим к восстановлению и реконструкции наших городов и сел. Это – обширная территория, превышающая десять тысяч квадратных километров. Эта территория была освобождена нашей армией в результате положившего конец нагорно-карабахскому конфликту совместного Заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября минувшего года. Заявление, подписанное 10 ноября прошлого года, не является просто Заявлением о прекращении огня, как пытаются преподнести некоторые страны. Этот документ больше, чем прекращение огня, так как в нем открыто указано, как будут развиваться, продолжаться дальнейшие события. Это – заявление о дальнейшем сотрудничестве в регионе, оно обеспечивает открытие коммуникаций, миротворческие операции. Так что оно не является документом о прекращении огня, как пытаются представить некоторые. Это – основа для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, правительство Армении не отвечает на наши открытые заявления о готовности начать переговоры с Арменией относительно мирного соглашения»,- отметил Президент Ильхам Алиев.