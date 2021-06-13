Победа Азербайджана – это победа всех исламских стран – Ашраф Адам

БАКУ /Trend/ - Победа, завоеванная Азербайджаном, – это победа каждого из нас, всех исламских стран.

Об этом сказал Trend временный поверенный в делах Ливии в Азербайджане Ашраф Адам.

«Еще раз поздравляю азербайджанский народ с этой победой, верю, что каждый из вас вернется на эти земли и там будет идти устойчивое развитие», – сказал он.