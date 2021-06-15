Президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях (версия 2)

(первая версия в 17:04)

БАКУ /Trend/ - 15 июня в Шуше после встречи один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была подписана «Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией».

Декларацию подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.