Президент Ильхам Алиев: В подписанной между Азербайджаном и Турцией Шушинской декларации отражены направления нашего дальнейшего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В подписанной между Азербайджаном и Турцией Шушинской декларации отражены направления нашего дальнейшего сотрудничества.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Шуше, выступая с заявлением для печати.