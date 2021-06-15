Президент Ильхам Алиев о Шушинской декларации: Сегодня мы показываем уникальный пример союзничества в мире

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы показываем уникальный пример союзничества в мире.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы после подписания азербайджано-турецких документов в городе Шуша.