Мы планируем открыть в Шуше генеральное консульство Турции – Реджеп Тайип Эрдоган

Политика 15 июня 2021 17:43 (UTC+04:00)
Мы планируем открыть в Шуше генеральное консульство Турции – Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы планируем открыть в Шуше генеральное консульство Турции.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлением для печати в Шуше.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджанская инструменталистка стала обладателем гран-при American Edition, организованного США, Великобританией и Италией (ВИДЕО)
Азербайджанская инструменталистка стала обладателем гран-при American Edition, организованного США, Великобританией и Италией (ВИДЕО)
В эфире украинского радио &quot;Культура&quot; состоялось обсуждение книги Низами Гянджеви (ФОТО)
В эфире украинского радио "Культура" состоялось обсуждение книги Низами Гянджеви (ФОТО)
Народная артистка Айгюн Кязымова выступила с концертом, приуроченным ко Дню национального спасения (ФОТО)
Народная артистка Айгюн Кязымова выступила с концертом, приуроченным ко Дню национального спасения (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президенты Азербайджана и Турции побывали на источнике «Хан гызы» в Шуше Политика 17:57
Визит Эрдогана в Шушу – ярчайший пример азербайджано-турецкого единства – Окан Йешилот Политика 17:55
Наибольший объем импорта узбекской обуви приходится на Кыргызстан Бизнес 17:52
Президент Ильхам Алиев: Подписывая в Шуше декларацию о союзничестве, мы указываем путь для будущих поколений Политика 17:47
Мы планируем открыть в Шуше генеральное консульство Турции – Реджеп Тайип Эрдоган Политика 17:43
Президент Ильхам Алиев: Все положения Шушинской декларации являются гарантами нашего будущего сотрудничества Политика 17:40
Азербайджанская инструменталистка стала обладателем гран-при American Edition, организованного США, Великобританией и Италией (ВИДЕО) Культура 17:39
Президент Ильхам Алиев: В Шушинской декларации нашел свое отражение вопрос открытия Зангезурского коридора Политика 17:39
Здание на заднем фоне в Шуше является наглядным примером армянского варварства – Эрдоган Политика 17:38
Президент Ильхам Алиев: В декларации отражены вопросы совместной обороны и взаимной военной помощи между Азербайджаном и Турцией Политика 17:37
Детали Шушинской декларации: отношения Азербайджана и Турции вступили в новый этап Политика 17:37
Президент Ильхам Алиев о Шушинской декларации: Сегодня мы показываем уникальный пример союзничества в мире Политика 17:36
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация о союзнических отношениях выводит азербайджано-турецкие отношения на самый высокий уровень Политика 17:31
Венгерская компания покупает израильского оператора спутников "Амос" Европа 17:29
В NASA сообщили, что Байден и Путин обсудят сотрудничество в космосе США 17:27
Президент Ильхам Алиев: В подписанной между Азербайджаном и Турцией Шушинской декларации отражены направления нашего дальнейшего сотрудничества Политика 17:26
ЕС и США решили подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях Европа 17:21
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати (ВИДЕО) Политика 17:07
Туркменский госконцерн объявил тендер на строительство установки по производству метилдиэтаноламина Тендеры 17:04
Президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях Политика 17:04
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:40
В Баку представлена выставка работ всемирно известного фотографа Резы Дегати об Афганистане (ФОТО) Социум 16:36
В Азербайджане выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 177 человек Общество 16:36
Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Турции один на один (ФОТО) Политика 16:30
В конце года в Азербайджане откроется производство зерноуборочных комбайнов «Ростсельмаш» Бизнес 16:25
EXIM Банк США заинтересован в модернизации Бухарского НПЗ в Узбекистане Энергетика 16:09
День национального спасения – 15 июня является символом гордости азербайджанского народа - депутат Политика 16:09
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) Общество 16:06
Результаты продаж «Лаборатории Касперского» в 2020 году стали одними из лучших в истории компании ИКТ 15:54
AmCham в Азербайджане представляет более 80% иностранных инвестиций Бизнес 15:50
На востоке Туркменистана состоится открытие нового аэропорта Строительство 15:50
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для школьников на 16 июня Общество 15:44
Датские компании приглашены воспользоваться бизнес- и инвествозможностями Азербайджана (ФОТО) Экономика 15:41
В эфире украинского радио "Культура" состоялось обсуждение книги Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 15:29
Народная артистка Айгюн Кязымова выступила с концертом, приуроченным ко Дню национального спасения (ФОТО) Культура 15:28
В Шуше прошла церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:23
Иордания принимает российских туристов, вакцинированных "Спутником V" Россия 15:21
SOCAR Turkey расширяет использование «зеленой» энергии Энергетика 15:16
В Иране объемы производства сельхозпродукции выросли до 134 млн тонн Экономика 15:14
American Airlines Cargo открывает два грузовых маршрута между США и Израилем США 15:11
Переговоры Путина и Байдена в Женеве рассчитаны на четыре-пять часов с учетом перерывов Россия 15:08
В Казахстане поддержали инициативу нацпроекта для обеспечения прозрачности финсферы Казахстан 15:04
Саммит ЕС - США с участием Байдена начался в Брюсселе Европа 15:02
Через турецкий порт Бандырма перевалено около 2 млн тонн грузов Турция 15:01
В Таиланде на фоне массовой вакцинации число заболевших COVID-19 превысило 200 тыс. Другие страны 14:59
В городе Гусар состоялась торжественная церемония открытия инсталляции, посвященной аппарату Илизарова (ФОТО) Общество 14:56
Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Болгарии Турция 14:52
На крупный НПЗ в Туркменистане поставлено более 1,8 млн тонн нефти Энергетика 14:46
Назначена дата очередного аукциона по продаже госсобственности в Туркменистане Финансы 14:41
Худаферинские мосты способствуют развитию связей между Азербайджаном и Ираном в сфере туризма Туризм 14:38
Узбекско-корейское СП объявило тендер на поставку полиэтилена Тендеры 14:26
Порты Азербайджана с начала года увеличили перевалку грузов Транспорт 14:21
«АзИз» организовала вечер детского творчества, посвященный Дню национального спасения Азербайджана Общество 14:15
Назван объем доходов Нахчыванской АР с начала года от услуг связи и информации ИКТ 14:00
Итоговое коммюнике саммита НАТО - показатель того, что альянс принял новые реалии Южного Кавказа - комментарий Политика 13:51
Министерство нацобороны Турции поделилось публикацией по случаю Дня национального спасения Азербайджана Политика 13:32
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе (ФОТО) Политика 13:16
Узбекско-корейское СП приобретет портативные газоанализаторы Тендеры 13:12
Техдиректор турецкой Baykar поздравил Азербайджан с Днем национального спасения - 15 июня Политика 13:09
Новый статус ОАО "Азеркосмос" даст импульс развитию космической отрасли Азербайджана - министр Азербайджан 12:59
Азербайджанская художница стала астронавтом в Дубае (ФОТО) Культура 12:55
Консорциум «Хазар» объявил в Туркменистане тендер Тендеры 12:31
Назван объем производства автобензина на Туркменбашинском НПЗ Энергетика 12:20
В минэнерго Ирана назвали сроки импорта электроэнергии из Азербайджана Энергетика 12:16
Армия Израиля развернула батареи ПВО в преддверии марша с флагами в Иерусалиме Израиль 12:10
В 2023 г. в Азербайджане состоится конференция Международной федерации астронавтики - министр Азербайджан 12:10
Швейцария ввела ограничения в воздушном пространстве из-за предстоящего саммита РФ и США Европа 12:09
Назван объем импорта СУГ компанией SOCAR в Украину Энергетика 12:05
Авиакомпания Emirates понесла в 2020 году убытки в $5,5 млрд из-за пандемии Арабские страны 12:04
Азербайджан и Турция пишут новую историю в Шуше Политика 12:01
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла Общество 11:56
Объем грузоперевозок Нахчыванской АР с начала 2021 г. незначительно возрос Транспорт 11:38
Обнародована добыча нефти на сухопутном месторождении «Кюровдаг» в Азербайджане Энергетика 11:29
Туркменистан и Украина обсудили выгодные варианты логистических маршрутов Транспорт 11:27
Названа ориентировочная стоимость модернизации Шуртанского газохимического комплекса в Узбекистане Энергетика 11:13
Эльмир Велизаде освобожден от должности замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Политика 11:12
Haldor Topsoe предлагает решения по цифровизации карбамидного завода в Азербайджане Энергетика 11:09
В Баку временно изменят маршруты 7 пригородных автобусов Общество 11:05
Президенты США и России обсудят Карабах Политика 10:58
Авиакомпания Lufthansa увеличит количество рейсов в Иран Экономика 10:58
Новые запасы газа Турции на Черном море гарантируют ее энергетическую самообеспеченность - Rystad Energy Энергетика 10:52
Назван объем дополнительных поступлений в бюджет Казахстана Казахстан 10:45
Динара Алиева выступит на "Бале медиков" в Москве Культура 10:42
Это непередаваемое ощущение - быть гражданином страны-победительницы – репортаж Trend TV об участнике Отечественной войны Общество 10:41
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 514 новых случаев Кыргызстан 10:31
Туркменистан назвал объем собранного урожая пшеницы Бизнес 10:27
Назван объем добычи в 2020 г. на нефтяном месторождении «Сураханы» Энергетика 10:21
У Сербии и Азербайджана есть много возможностей для активизации сотрудничества в сфере энергетики – вице-премьер (Эксклюзив) Энергетика 10:20
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем национального спасения (ФОТО) Политика 10:17
Назначен замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Политика 10:10
Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей Политика 10:02
У трудовых мигрантов из Турции растет интерес к Туркменистану Турция 09:56
В Израиле отменили предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях Израиль 09:55
Нефть продолжает дорожать на перспективах роста спроса Энергетика 09:54
Грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA превысили 13 млн тонн Транспорт 09:42
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $75 за баррель Энергетика 09:42
Граждане Ирана значительно увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 09:35
Братские связи между Турцией и Азербайджаном все больше укрепляются - Экрем Кызылташ Политика 09:30
Узбекистан и Таджикистан возобновят автобусные и железнодорожные перевозки Транспорт 09:15
В США одного человека убили в результате стрельбы в магазине из-за спора о масках США 09:11
Все новости