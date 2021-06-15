Детали Шушинской декларации: отношения Азербайджана и Турции вступили в новый этап (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 15 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил исторический визит в освобожденный от оккупации город Шуша и подписал в этом сердце Карабаха историческую декларацию, сообщает во вторник Trend.

Шушинская декларация подписана между двумя братскими и дружественными странами в очень важную для Азербайджана дату - 15 июня, когда отмечается День национального спасения, спустя 100 лет после Карсского договора.

Шушинская декларация имеет исключительное политическое и историческое значение.

Азербайджано-турецкие отношения, характеризуемые высказываниями общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» и создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль», были выведены на самый высокий уровень и вступили в новый этап.

Этот исторический документ, являясь логическим итогом взаимной координации деятельности двух братских стран по защите общих интересов, объединению возможностей, а также в региональных и международных стратегических вопросах, представляющих взаимный интерес, усилит международную и региональную роль Азербайджана и Турции, повысит их авторитет.