Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану подарили карабахского скакуна по кличке «Зафар» и композицию «Харыбюльбюль»

БАКУ /Trend/ - Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану был подарен карабахский скакун «Зафар», представитель одной из старейших пород лошадей, и композиция «Харыбюльбюль».

Как передает во вторник Trend, это произошло во время показа музыкальной композиции «Музыкальное наследие и карабахские скакуны на Джыдыр-дюзю», организованного 15 июня в Шуше Фондом Гейдара Алиева.

Отметим, что в композиция «Харыбюльбюль» в виде двух объединившихся цветков харыбюльбюль, считающихся символом Карабаха, олицетворяет собой вечные дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией.

Гостям мероприятия также был подарен сборник публикаций Фонда Гейдара Алиева под названием «Культурное наследие Карабаха». Коллекция включает отдельные издания в области литературы, музыки, архитектуры, народного творчества и ковроткачества.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)