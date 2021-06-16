Весь мир считает Карабах частью Азербайджана и в этом вопросе у нас нет союзников - Левон Тер-Петросян
Весь мир считает Карабах частью Азербайджана и в этом вопросе у нас нет союзников.
Об этом заявил первый президент Армении, лидер Армянского национального конгресса Левон Тер-Петросян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Он отметил что у Армении нет решающего голоса и счел опасным заявление второго президента Роберта Кочаряна возможности вернуть Шуша и Гадрут: «Это может привести к проблемам. Роберт Кочарян обещает новую войну. Весь мир считает Карабах частью Азербайджана. Таков закон мира."
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Весь мир считает Карабах частью Азербайджана и в этом вопросе у нас нет союзников - Левон Тер-Петросян
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