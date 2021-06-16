Президент Ильхам Алиев: Все указанные в Шушинской декларации положения являются гарантией нашего дальнейшего взаимодействия (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Сегодня мы наладили качественно новые связи, и все указанные в Шушинской декларации положения являются гарантией нашего дальнейшего взаимодействия.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы после подписания после подписания Шушинской декларации.

"Совместная декларация – Декларация о союзничестве поднимает наши связи на самый высокий уровень. Декларация называется Декларацией о союзничестве, одно уже это название свидетельствует, говорит обо всем. Сегодня мы наладили качественно новые связи, и все указанные в данной Декларации положения являются гарантией нашего дальнейшего взаимодействия.

На пресс-конференциях, в своих выступлениях я неоднократно говорил, что сегодня Турция и Азербайджан являются самыми близкими друг другу странами в мировом масштабе. Нас объединяет множество факторов, в первую очередь, это единство обеспечили история, культура, общие этнические корни, язык, религия, национальные ценности, национальные интересы, братство наших народов. Сегодня мы демонстрируем уникальный в мировом масштабе образец сотрудничества, взаимодействия, союзничества.

Подписанная Декларация опирается на историю. В Декларации нашли отражение высказывания великих лидеров наших народов Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева. В начале ХХ века Мустафа Кемаль Ататюрк сказал: "Радость Азербайджана – наша радость, горе его – наше горе". В конце ХХ века Гейдар Алиев сказал: "Турция и Азербайджан – одна нация, два государства". Эти исторические слова, изречения являются основным фактором для нашей деятельности. Мы привержены этому завету и, подписывая в ХХI веке в освобожденной Шуше Декларацию о союзничестве, демонстрируем верность нашим предкам и показываем путь грядущим поколениям.

В Совместной декларации делается ссылка на исторический Карский договор. Карский договор был подписан 100 лет назад. Это тоже представляет большое символическое значение. Совместная декларация о союзничестве, подписанная спустя 100 лет в освобожденном городе Шуша, указывает направление нашего дальнейшего взаимодействия",- сказал глава государства.