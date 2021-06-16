Уверен, что месседжи, которые мы направим нашему региону и всему миру из Шуши, будут очень важны - Эрдоган (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия 18:09, 15 июня)

БАКУ/Trend/ - Уверен, что месседжи, которые мы направим нашему региону и всему миру из Шуши – культурной столице Азербайджана, подарившей человечеству многих деятелей искусств, будут очень важны.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлениями для прессы после подписания Шушинской декларации.

"Как вам известно, 10 декабря в Баку мы вместе с моим братом господином Алиевым поделились радостью карабахской Победы Азербайджанской армии. В тот день были совершенно иные чувства, иное волнение. Мне очень приятно спустя шесть месяцев находиться вместе с ним в древнем городе Шуша. Хорошо, что наши обещания сбылись.

Еще раз поздравляю азербайджанский народ с карабахской Победой. Уверен, что месседжи, которые мы направим нашему региону и всему миру из Шуши – культурной столице Азербайджана, подарившей человечеству многих деятелей искусств, будут очень важны. Мы непосредственно отслеживаем работу по реконструкции Карабаха, который обрел свободу под дальновидным лидерством моего брата, победоносного Верховного главнокомандующего Алиева. Прибыв в Шушу, и мы, и вы увидели эту работу. Идет непрерывная работа, интенсивная работа в области инфраструктуры.

Прокладываются дороги, высоковольтные линии электропередачи, открываются энергетические станции. Наряду со всем этим, данный неорошаемый регион обеспечивается водой. Эти работы в настоящее время непрерывно продолжаются. Иншаллах, очень скоро в регионе будут функционировать и аэропорты. Мой дорогой брат особо проинформировал меня об этом в ходе встречи один на один. А после строительства аэропортов увеличится посещение этих мест, уверен, что в тот период этот регион достигнет серьезного прогресса и в туризме",- отметил Эрдоган.